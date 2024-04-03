Новости

Онлайн-кинотеатр для просмотра региональных фильмов появится в Иркутской области

В Иркутской области создадут онлайн-кинотеатр для показа документальных фильмов режиссеров региона. Зрители смогут не только посмотреть кино, но и узнать более подробную информацию об авторах и их творчестве. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Онлайн-кинотеатр создается на платформе Doc38.ru, специалисты кинофонда уже занимаются его разработкой. На данный момент созданы эскизы оформления площадки, собрана команда программистов. Запустить сервис планируют в начале следующего года», – пояснил глава региона.

Эта площадка позволит объединить фильмы иркутских режиссеров на едином ресурсе. На нем предусмотрены система тематической подборки лент и новостной блок. Кроме того, там можно будет посмотреть все выпуски кинолетописи «Земля у Байкала», которые снял Иркутский областной кинофонд с 2013 года. Это более 80 сюжетов кинохроники о региональных значимых событиях.

Также на портале планируют организовать прямые трансляции мероприятий Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальская строительная неделя 2024
Дышите полной грудью. Михаил Ищенко, «Турков Иркутск», про комфорт и здоровый микроклимат в доме
«Люди топят улицу». Роман Русанов, ИЭСК, – о проблемах энергоэффективности на загородном рынке
«Маркировка бетона – это эксперимент», – Сергей Маркидонов о том, что еще помогает контролировать качество стройматериалов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес