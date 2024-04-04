Сотрудники Иркутского алюминиевого завода посетили строящийся Центр спортивных единоборств в Шелехове

На объекте, который возводит компания РУСАЛ, побывали руководители из разных дирекций, подразделений, служб и отделов. Они оценили высокую степень готовности центра.

Фото: Анна Ягуда

Компания РУСАЛ полностью профинансировала строительство Центра, который включает в себя два больших зала. В них будут проходить соревнования и тренировки. Для спортсменов и тренеров подготовлено все необходимое: организованы раздевалки, душевые, сауны, пункты для медиков, охраны и другие помещения.

– Ежедневно в новом Центре смогут заниматься почти четыреста шелеховских спортсменов. После открытия в тренировочном комплексе будут проводить тренировки по дзюдо, самбо, вольной борьбой, карате, греко-римской борьбе, боксу и кикбоксингу. Уверен, что юным спортсменам понравятся современные комфортные условия, – Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Строительство спортивного объекта практически завершено. Осталось сделать благоустройство территории, а также заасфальтировать дорогу, которая ведет к зданию. Эти работы будут выполнены силами администрации Шелеховского района и города Шелехова.

Такие же спортивные объекты уже успешно работают в Братске и Тайшете. Всего по всей стране появится 18 центров спортивных единоборств. Это часть социальной программы, которую инициировал более 20 лет назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска, и компания продолжает её реализацию. Главная цель – создать в малых городах условия для спорта и досуга, которые бы не уступали уровню мегаполисов.