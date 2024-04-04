Внутренний туризм в России превысил допандемийный уровень и может вырасти еще вдвое – эксперты MMCO

События последних лет перераспределили турпоток.

«События последних лет сыграли положительно на развитие внутреннего туризма. Произошло перераспределение туристического потока. И все регионы наблюдали последние два года – и в пик сезона и в межсезонье – рост внутреннего туризма. Некоторые регионы – от 20 до 40%, например, на Северном Кавказе и Юге России получили прирост. Это краткосрочные плюсы для развития туризма и гостеприимства», – сообщил 3 апреля советник министра экономического развития РФ Христофор Константиниди на выставке-форуме MMCO.EXPO-2024 в Москве. По его словам, сейчас также важно развитие международного туризма и подготовка кадров для отрасли, поскольку «создает воронку для обмена лучшими практиками, поиска и привлечения лучших и доступных технологий».

«В развитии индустрии нужно ставить высокую международную планку. Кадры «туризм и гостеприимство» сегодня являются неким стабилизирующим инструментом, обеспечивающим устойчивость для целого ряда других отраслей: транспортный комплекс, строительство и производство строительных материалов, общественная торговля, питание и многое другое. Это тот самый мультипликативный эффект».

Развитие туротрасли, по словам эксперта, «открывает возможности для кадрового потенциала», поскольку сейчас в России есть девелоперские проекты по перепрофилированию туризма в курорты.

Аналитику по изменениям в отрасли привел исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбера Константин Марков.

Внутренний туризм в России, по представленным данным, превысил допандемийный уровень – 83 против 77 млн туристов в год. «У нас есть еще двукратный потенциал роста. Мы видим, что примерно еще в два раза можем увеличить отрасль» – отметил Марков. Предполагается, что к 2030 году это будет 140 млн туристов. При этом большое значение имеет рост лояльных туристов, считает эксперт.

«У нас есть регионы-лидеры турпотока, которые удерживают высокую долю лояльных туристов», – отметил он. В топ-3 регионов входят: Иркутская область (прирост турпотока в 2023 году – 31%, доля лояльных туристов – 41%), Алтайский край (29% и 36% соответственно) и Краснодарский край (21% и 31% соответственно). Положительно влияет на рост туротрасли и то, что «каждый второй регион РФ имеет в своем арсенале либо мастер-план, либо экспертизу по развитию туризма», – отметил Марков.

Топ-5 регионов РФ по наибольшему вкладу отрасли в ВРП, по данным аналитики: Республика Крым (9%), Краснодарский край (7%), Республика Алтай (6%), Республика Дагестан (6%), г. Севастополь (5%).

Участники MMCO.EXPO-2024 отмечают: рост туристического рынка в стране потребует новых специалистов. Но будет важно не количество, а качество подготовленных кадров, считает директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова. Эксперт уверена: «количество обученных – не та цель, к которой нужно стремиться», а кадровый вопрос в отрасли может решаться за счет связки подготовки работников с практикой и бизнесом.

«Туристической отрасли нужны специалисты, которые обладают гораздо большим количеством информации, которая требуется на рынке. Это не узкие специалисты. Нужно разбираться и в маркетинге, в пространственном развитии, понимать, как устроена экономика, чтобы проверять эти бизнес-модели», – отметила Захарова.