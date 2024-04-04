Внешний долг России сократился до 317 млрд долларов

Это минимальный показатель с 2007 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на годовой отчет Банка России.

Внешний долг России по итогам 2023 года сократился на 17,7%, до 316,8 млрд долларов. Это минимальный показатель с 2007 года, когда долг составлял 313,2 млрд долларов.

В отчете также отмечается, что общего снижения удалось достичь за счет уменьшения задолженностей госсектора и «прочих» секторов экономики, поскольку долг банковского сектора (94,7 млрд долларов) остался практически неизменным.

За январь-декабрь показатель уменьшился на 68,2 млрд долларов. При этом внешняя задолженность органов госуправления за 12 месяцев снизилась на треть, до 32,7 млрд долларов, внешние обязательства по валютным госбумагам – на 9,2% до 14,8 млрд долларов, по ОФЗ – на 41,2% до 16,537 млрд долларов.

По состоянию на 1 января 2024 года долговая нагрузка на российскую экономику сократилась. Так, отношение внешнего долга к ВВП снизилось до 15,8% (-0,7 п. п.), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП –до 1,6% (-0,4 п. п.).

Ранее стало известно, что Иркутская область заняла первое место в СФО по минимальному значению долговой нагрузки по итогам 2023 года. Как отметила министр финансов региона Наталия Бояринова, несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с влиянием внешнего санкционного давления на Российскую Федерацию, налоговые и неналоговые доходы бюджета региона по итогам 2023 года превысили уровень 2022-го на 6,8% и составили 229 млрд рублей.

По уровню государственного долга Приангарье вышло на десятое место среди субъектов Российской Федерации и на первое по СФО (наивысший рейтинг имеют регионы с минимальным значением долговой нагрузки).