Китайские автобренды меняют российский рынок

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир и OKS Labs (by Okkam), жители крупнейших мегаполисов все активнее пересаживаются на китайские электромобили и гибриды. Однако в плане узнаваемости брендов им есть над чем работать: только три китайские марки приблизились к уровню знания конкурентов.

По прогнозам OKS Labs, российский автомобильный рынок продолжит расти и может достигнуть 1,8 млн единиц к 2028 году в базовом сценарии. Ключевыми драйверами роста станут субсидирование автопроизводителей и автокредитование, локализация китайских производителей, ожидаемое снижение ключевой ставки и развитие электротранспорта.

Текущая ситуация обернулась окном возможностей для китайских игроков, которые сделали удачные ставки на два ключевых сегмента: относительно дешёвые автомобили и премиальные электромобили и гибриды.

Если в 2021 году в ТОП-10 по продажам входил всего один китайский автобренд, то к 2023 году китайские марки занимали уже шесть мест из десяти в рейтинге. Доля китайских брендов в продажах за аналогичный период увеличилась более чем в 7 раз – с 7% до 51%. Помимо них нарастить долю смогли только российские бренды (с 23% до 33%). В январе 2024 года китайские электромобили и гибриды брендов Zeekr, Lixiang и Voyah были проданы в количестве, сопоставимом с ТОП-4 глобальных брендов, не учитывая российские и китайские.

Производители из Китая активно расширяют присутствие на российском рынке за счет локализации производства и адаптации модельного ряда, развития официальных дилерских сетей, а также увеличения расходов на маркетинг. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний увеличилось с 713 до 2207, что вывело их в лидеры по этому показателю.

О серьезных амбициях свидетельствует и тот факт, что в прошлом году сразу три китайских автобренда вошли в первую пятерку по рекламным расходам в своей категории. По данным исследования, наиболее узнаваемыми брендами являются Chery, Haval и Geely, однако они только начинают приближаться к массовым европейским, корейским и российским брендам по показателям спонтанного знания и знания с подсказкой.

В настоящее время китайские бренды воспринимаются в массовом сознании единообразно, несмотря на радикальные отличия в модельных рядах. Исследование показало, что потребители не различают даже премиальные бренды, такие как Zeekr и Tank, относя их к статусным массовым маркам, таким как Exceed, Geely и Haval.

Основные барьеры на пути к покупке китайских брендов – это отсутствие опыта долгосрочной эксплуатации (39%), отсутствие уверенности в долгосрочной работе официальных дилеров (27%), сомнения в качестве (26%) и невостребованность на вторичном рынке (25%).

Тем не менее, несмотря на относительно низкую узнаваемость китайских брендов и отмеченные барьеры к покупке, статистика продаж говорит о значительном спросе и адаптации рынка к неизбежным переменам.