Сбер — ключевой помощник развития туристической инфраструктуры России

Сбер обслуживает каждого второго субъекта индустрии гостеприимства России, занимая 56% рынка. В планах банка — к 2026 году увеличить портфель туристических проектов в два раза и стать ключевым помощником развития туристической инфраструктуры в стране. Об этом на Московском международном салоне образования в ходе дискуссии «Стратегия развития туристической отрасли в перспективе 5–10 лет: ключевые проекты и кадровые потребности» рассказал Константин Марков, исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка.

Константин Марков, исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка:

«Внутренний туризм превысил допандемийные показатели. Каждый второй регион России имеет в своём арсенале либо мастер-план, либо большие данные, либо экспертизу по развитию туризма, либо какие-то другие вещи, которые мы делали для развития проектов. Каждый второй субъект индустрии гостеприимства — наш клиент. Три года назад наша доля была 28%, а сейчас 56% рынка обслуживается в Сбере. За три года мы в два раза увеличили долю обслуживания индустрии и удерживаем лидерство в этом направлении. Мы чувствуем поддержку государства и системную работу по трансформации делового климата. И у нас есть ещё двукратный потенциал роста».

Спикер отметил, что к 2023 году у Сбера уже было комплексное отраслевое решение для туризма: «Мы сделали такой продуктовый ряд, который нам помогает на каждом квадратном километре заработать три раза. Сначала — на больших данных и мастер-плане, потом — профинансировать сделанные нами инвестлоты и цифровизировать уже готовые учреждения. Сбер прирос по своей прибыли от индустрии гостеприимства на 35,5%, тогда как индустрия сама выросла на 30%. Важно не растерять эту скорость и правильно расставить акценты на ближайшую перспективу».

Константин Марков поделился и планами на будущее: «Новая Стратегия 2026 предполагает, что Сбер должен стать ключевым помощником развития туристической инфраструктуры. Мы хотим ещё в два раза увеличить кредитный портфель в туризме. Сейчас он вырос в пять раз по отношению к предыдущим показателям. Мы точно знаем, где и как мы можем способствовать росту турпотока, и хотим обслуживать более 50% рынка индустрии».

По его словам, Сбер на собственных туристических проектах («Мрия» и «Манжерок») столкнулся с необходимостью решения кадрового вопроса. «Мы сами решаем кадровые проблемы на своих же проектах и имеем очень впечатляющие показатели по обеспечению собственного кадрового потенциала. Так, мы создали собственный центр компетенций в ″Манжероке″. Он решает не только кадровую историю, но и технологические вопросы, связанные со строительством. Это уменьшает сроки строительства и отклонения бюджета. Также мы имеем собственную академию гостеприимства. Мы понимаем, что зарабатывать можем только на лояльном туристе. Мы видим, в каких регионах какая доля лояльного туриста. И, чтобы повысить эту долю, мы продолжим инвестировать в развитие туристической инфраструктуры страны совместно с государством».

Самвел Саруханян, генеральный директор Mriya Resort & Spa:

«Когда есть в отрасли такой флагман, как Сбер, который ставит себе задачу быть лучшим в мире, то вся банковская отрасль может двигаться вперёд. В индустрии гостеприимства ″Мрия″ ставит себе задачу быть лучшей в мире, и это у нас уже много раз получалось. Создавая любой мастер-план и опыт, мы опираемся на три показателя. Мы должны сделать так, чтобы человек, который приехал к нам, почувствовал, что он такого раньше не испытывал. Он должен получить элементы образовательные. Мы обязательно должны его завлечь в процесс образования, и это сейчас критично для каждого. Никто не отдыхает просто так. Все меняют свой образ деятельности, особенно всем хочется что-то новое узнать и что-то новое принести после отдыха. И ощущение свободы, которое возникает во время отдыха, должно быть, конечно, бесконечным. Вот если эти три фактора складываются в хорошие мастер-планы, то получаются такие проекты, как ″Мрия″, и очень много других проектов, которые на территории России растут сегодня».

Кроме того, Самвел Саруханян рассказал о перспективах дальнейшего развития «Мрии»: «Наша площадь увеличится до 108 гектаров. Для нас это челлендж, потому что каждый гектар на вес золота: нужно придумать, чем заняться, привлечь, обеспечить сервисом и сделать это на максимально рентабельных позициях. Если говорить про профессии будущего (на самом деле это профессии прошлого) — это имаджиниринг. Слияние тех людей, которые могут креативить и создавать большие картинки, с теми, кто хорошо разбирается в инжиниринге и в том, как комбинировать эти вещи. У нас пока таких людей нет. Мы готовы взять как минимум трёх таких специалистов в ближайшие три года, если такие профи появятся на рынке. Пока мы развиваем эту компетенцию у себя самостоятельно. Такие ребята создают смыслы, наполняют проекты инженерной мыслью и смотрят на них с точки зрения бизнеса. Это сложнейшая профессия, к которой нужно идти. У нас много людей думают, нужно ли в индустрию гостеприимства идти. Нужно. Мы с 500 человек доросли сегодня до трёх тысяч и планируем расти дальше — до 10 тысяч человек на всех проектах, которыми будет заниматься ″Мрия″».

В дискуссии также приняли участие советник Министра экономического развития РФ Христофор Константиниди, генеральный директор Агентства стратегического развития «Центр» Николай Тимченко, директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, управляющий директор бизнес-блока госкорпорации «ВЭБ.РФ» Тимур Темиргалиев.