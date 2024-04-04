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Акции РУСАЛа взлетели на 8% на фоне роста цен на алюминий

В среду, 3 апреля, акции РУСАЛа подорожали на 8,36%, до 37,20 руб. Сильный рост сопровождался резким увеличением торгового оборота (3,2 млрд руб). Он стал максимальным с ноября 2011 г.

– По-видимому, быстрое повышение цены стало триггером для массового срабатывания стоп-ордеров и ликвидации коротких позиций. Явные информационные поводы для столь масштабного движения вчера отсутствовали. Вместе с тем, ему способствовало ускорение среднесрочного роста стоимости фьючерсов на алюминий, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

По мнению аналитиков БКС, в результате вчерашнего роста бумаги РУСАЛа стремительно приблизились к 200-дневной скользящей средней цене. Это стоит трактовать как обнадеживающий сигнал.

–  Акции РУСАЛа теперь сдвинулись в среднюю часть двухлетнего сходящегося треугольника. В случае уверенного закрепления вблизи текущего уровня долгосрочная техническая картина в них существенно улучшится. Однако дальнейшее восстановительное повышение стоимости будет объективно затруднено наличием большого количества технических сопротивлений, резюмируют эксперты.

Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 38 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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