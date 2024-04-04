Четырехдневная рабочая неделя: мечта каждого второго жителя Иркутска

Но не работодателей.

Идея перехода на сокращенную рабочую неделю обретает популярность в Иркутске – каждый второй опрошенный экономически активный горожанин выразил желание работать по новому графику. Опрос, проведенный SuperJob, показал, что 32% опасаются снижения зарплаты из-за меньшего количества рабочих дней. Большинство работников, привыкших к пятидневке, утверждают, что смогли бы эффективно организовать свои рабочие процессы и в новых условиях.

Молодые иркутяне до 34 лет особенно активно высказываются в пользу четырехдневной рабочей недели и уверены в своей продуктивности.

Специалисты старше 45 лет, напротив, скептически относятся к возможности уложиться в сокращенный рабочий график.

В случае внедрения четырехдневки, многие планируют использовать дополнительный выходной для времени с семьей (21%), отдыха (19%), дополнительной работы (14%) или учебы (10%).

Однако, как показал опрос работодателей, лишь 4% компаний в стране рассматривают возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю в ближайшие 1-3 года. 80% к таким переменам не готовы, еще 16% затруднились ответить. Любопытно, что чаще всего о переходе на четырехдневку в ближайшие годы заявляли компании, в которых трудится менее 50 сотрудников (8%), реже всего – компании с численностью персонала от 1 000 человек (2%).