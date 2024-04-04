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Более 21 тыс. социальных контрактов заключено в Иркутской области за три года

Эффективность контрактов составила 94,5%.

Всего за 2021, 2022 и 2023 годы заключено 21 198 социальных контрактов. По направлению поиска работы было заключено 4 964 социальных контракта, индивидуального предпринимательства – 7 695, развития личного подсобного хозяйства – 4 291, выхода из трудной жизненной ситуации – 4 248 контрактов.

В 2024 году с нуждающимися жителями Иркутской области планируется заключить не менее 5 134 социальных контрактов, на эти цели выделено 1,23 миллиарда рублей. На 1 апреля заключено 1 265 контрактов.

– Сегодня социальные контракты оказывают настоящую реальную помощь людям. Это действенный инструмент по выходу семей из трудной жизненной ситуации и борьбе с бедностью. В Приангарье оценку эффективности прошли 14 700 заключенных и реализованных контрактов, охватывающих более 49 222 человек. Эффективность заключенных контрактов составила 94,5%, – рассказал губернатор Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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