Автокредитов на 272,7 млрд рублей выдано в начале 2024 года в России

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-феврале 2024 года было выдано автокредитов на сумму 272,7 млрд руб. или на 102,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-феврале 2023 года – 134,4 млрд руб.). Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в начале прошлого года.

При этом в феврале 2024 года было выдано автокредитов на 154,7 млрд руб., что на 31,2% больше, чем в предыдущем месяце (в январе 2024 года – 118,0 млрд руб.), и на 126,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в феврале 2023 года – 68,4 млрд руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-феврале 2024 года отмечен в:

Москве (23,34 млрд руб.);

Московской обл. (19,02 млрд руб.);

Санкт-Петербурге (14,58 млрд руб.);

Республике Татарстан (12,61 млрд руб.);

Краснодарском крае (12,18 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-феврале 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Ростовская обл. (+176,2%);

Новосибирская обл. (+136,1%);

Чувашская Республика (+131,9%);

Самарская обл. (+131,6%);

Воронежская обл. (+129,6%).

В свою очередь наименее существенный рост в топ-30 регионов зафиксирован в:

Иркутской обл. (+76,3%);

Ленинградской обл. (+76,4%);

Санкт-Петербурге (+78,0%);

Московской обл. (+87,7%);

Красноярском крае (+89,0%);

Москве (+89,3%).

«Столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в первые месяцы 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в настоящее время на динамику увеличения объемов выдачи автокредитов влияет несколько факторов. Прежде всего, продолжающийся рост продажи новых автомобилей, массовые поставки которых возобновились с весны прошлого года. Кроме того, граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Стоит также выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл».