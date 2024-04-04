В Улан-Удэ запускают производство электродвигателей для беспилотников

Электродвигатели назвали в честь байкальских ветров – «Сарма», «Баргузин», «Хиус» и «Култук».

"Радиоэлектронные технологии" в составе Ростеха объявили о старте серийного выпуска бесколлекторных электродвигателей, предназначенных для беспилотников и других промышленных применений. Планируется выпуск более 1 млн изделий в год.

Электродвигатели разработаны и производятся на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении (У-УППО). Они выполнены полностью из отечественных комплектующих и, в отличие от иностранных аналогов, имеют меньший вес при более высоком КПД. Это позволяет устанавливать на беспилотник больше дополнительного навесного оборудования. Конструктивные особенности также способствуют долговечности двигателей.

Владимир Лучников, генеральный директор У-УППО, подчеркнул, что на сегодняшний день разработано четыре модификации двигателей, и планируется расширение ассортимента. Новые продукты получили имена в честь байкальских ветров: «Сарма», «Баргузин», «Хиус» и «Култук». Каждый отличается по ряду параметров, в том числе – по мощности. Так, например, электродвигатель «Сарма» способен поднять в воздух беспилотник весом до 11 килограммов.