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Индекс Мосбиржи достиг уровня в 3400 пунктов

Эксперт ПСБ Евгений Локтюхов прогнозирует рост до 3450.

Вчера индекс МосБиржи продолжил поступательный рост, вплотную подойдя к «круглой» отметке 3400 пунктов при сохраняющейся высокой торговой активности. На утренних торгах индекс закрепился на этой отметке.

Фокус инвесторов сместился во внутренние сектора.

Лучше рынка смотрелись акций банков и потребительского сектора. В первом отметим оживление спроса на акции Сбербанка (+2%), закрепившегося выше 300 руб., рынок позитивно отреагировал на заявления главы правительства Михаила Мишустина о том, что инструментом перераспределения рекордной прибыли банков могут быть дивиденды.

«Мы пока исходим из того, что выплаты пройдут в соответствии с дивидендной политикой банка, что предполагает дивиденды Сбербанка за 2023 год в размере 33,4 руб., что и так достаточно приятно для акционеров. Считаем, что дивидендные ожидания в ближайшие недели будут более активно закладываться в котировки по мере приближения к дивидендному сезону и фаза роста в направлении более фундаментально обоснованных уровней получит свое развитие», – комментирует Евгений Локтюхов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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