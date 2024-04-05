Вышла в свет Газета Дело за апрель 2024 года

Не удивительно, что накануне старта активного строительного сезона главной темой выпуска стали события на региональном рынке недвижимости, перспективы ИЖС и МКД, производство инновационных стройматериалов. Журналисты издания также подготовили большой спецвыпуск по итогам работы специализированной выставки «Байкальская строительная неделя». Ещё один спецвыпуск номера посвящён финансам, инвестициям и фондовому рынку. Кроме этого, в апрельском выпуске можно прочитать о развитии в Иркутске креативных индустрий, о цифровизации промышленных предприятий, о благотворительной деятельности крупного бизнеса, а также новости копаний.

Семья «Доренберг». Евгений Ефремов – о расцвете креативного кластера в Иркутске и новых проектах Семь лет назад идея открыть арт-завод «Доренберг» многим иркутянам казалась настоящим безумием. Сегодня это единственный экономически успешный креативный кластер за Уралом, не имеющий госучастия. «Комьюнити, коллаборации – это мое. И это то, что работает», – говорит создатель проекта Евгений Ефремов. Что изменилось в концепции «Доренберга»? Почему не сработал столичный подход? Как креативные индустрии меняют реальный сектор? И какие новые бизнесы и направления вошли в «Семью компаний Доренберг»? Об этом – в нашем интервью.

«Это лучшая новостройка в России»*. В Иркутске ввели первую очередь жилого комплекса «СОЮЗ Priority» Амбициозную задачу «строить такое жилье, чтобы талантливая и перспективная молодежь оставалась в Иркутске», поставила перед собой компания «ГРАНДСТРОЙ». По словам генерального директора Екатерины Прядко, компания стремится не просто выводить на рынок новые квадратные метры, но и формировать в городе новый образ жизни, новую эстетику. ЖК «СОЮЗ Priority» в полной мере отвечает этим требованиям. Накануне новостройка, признанная лучшей в России*, распахнула двери для первых жильцов.

12 фактов о ЖК «СОЮЗ Priority» ЖК «СОЮЗ Priority» – по-настоящему новое слово в девелопменте Иркутска. Некоторые решения, которые применила здесь компания «ГРАНДСТРОЙ», реализуются в нашем городе впервые, некоторые выглядят смелыми и революционными – не зря проект занял первое место среди новостроек в федеральном конкурсе. Генеральный директор компании Екатерина Прядко провела экскурсию для редакции SIA.RU и Газеты Дело и рассказала о фишках проекта.

Михаил Хардиков: Сибирь и Дальний Восток – в фокусе внимания Эн+ В России растёт энергопотребление, особенно в таких регионах как Сибирь и Дальний Восток, поэтому ключевой фокус компании Эн+ направлен на развитие энергетической отрасли: строительство новых ГЭС, модернизацию действующих гидро- и тепловых электростанций и участие в проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Об этом заявил генеральный директор Эн+ Михаил Хардиков на пресс-конференции, на которой также рассказал об итогах работы энерго-металлургического холдинга в 2023 году и его инвестиционных планах на ближайшую перспективу. Газета Дело записала основные тезисы.

Как спастись от инфляции? Эксперты фондового рынка – о сбережениях и инвестициях Изолированный от внешнего мира российский рынок больше полугода не может преодолеть боковой тренд: индекс Московской биржи зажат в диапазоне 3000-3300 пунктов. Ставка Центробанка по-прежнему высока и вряд ли пойдет вниз раньше лета 2024 года. Что делать инвесторам? На какие инструменты обратить внимание и какую стратегию предпочесть? Стоит ли ждать заметного движения на рынке акций и облигаций и что может послужить драйвером этого процесса? Своими мнениями эксперты поделились на круглом столе «Сбережения и инвестиции», организованном порталом SIA.RU и Газетой Дело.

Количество розничных инвесторов в России к концу 2023 года достигло 29,7 млн человек – это 39% экономически активного населения страны. Новые платформенные технологии сегодня делают коммуникацию профессионалов фондового рынка и клиентов проще и удобнее. Например, к стратегии автоследования на платформе может присоединиться абсолютно любой инвестор из любой точки планеты, говорит директор инвестиционной компании «Центум» Сергей Малых. Управляющий с 25-летним стажем рассказал о преимуществах сервиса.

Объем фондового рынка в России к 2030 году должен удвоиться, а капитализация составить 66% от ВВП страны – такие задачи поставил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Константин Тютрин, генеральный директор иркутского представительства СОЛИД Брокер, считает: заявления главы государства дают «зеленый свет» инвестициям в России. «Нам предстоит раскрыть большой потенциал отечественного фондового рынка, – говорит Константин. – Мы думаем, что база все еще низкая, нам есть куда расти». Какие идеи есть у компании? В чем сила сообщества? И как удается выращивать миллионеров из инвесторов-новичков?

Чем большим капиталом располагает инвестор, тем чаще он склонен к долгосрочным размещениям, и наоборот: срок вложения совсем небольших сумм редко превышает год. Однако, как говорят представители ПСБ в Иркутске, подобрать стратегию и инструменты для инвестирования возможно для любой категории клиентов – от масс-сегмента до премиального. ПСБ сегодня предлагает разные варианты, а наличие собственной управляющей компании позволяет давать клиентам хорошую экспертизу. Об этом эксперты рассказали на круглом столе, организованным Газетой Дело.

Инвесторы с большим капиталом все чаще выбирают индивидуальное доверительное управление (ИДУ), говорит Татьяна Степанова, директор Иркутского филиала «БКС Мир инвестиций». По ее словам, в последние год-два доля состоятельных клиентов в компании существенно выросла. Заметно увеличился и объем их портфеля. На круглом столе, организованным Газетой Дело, эксперт рассказала, почему крупные инвесторы по всей стране отдают предпочтение ИДУ.

Сбер, Правительство Иркутской области и Иркутский национальный исследовательский технический университет объединили усилия по развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий в регионе. Стороны, в частности, договорились о создании Байкальского центра изучения искусственного интеллекта. Чем займется центр? В каких сферах искусственный интеллект изменит жизнь иркутян? И как цифровая трансформация уже коснулась бизнеса в регионе? Газета Дело узнала подробности.

«Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+) по результатам работы в 2023 году стал второй энергосбытовой компанией из 58 предприятий, расположенных в разных регионах страны, от Калининграда до Владивостока. Таковы итоги 14-го отраслевого конкурса. Из четырёх конкурсных номинаций иркутяне были отмечены в трёх: как наиболее информационно открытая компания, максимально клиентоориентированная и социально ответственная. Что конкретно позволило «Иркутскэнергосбыту» войти в тройку лидеров и что даёт компании соревнование с коллегами? Итоги конкурса Газете Дело прокомментировал директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов.

В марте в Иркутской области стартовало два новых производства: в Саянске открылся новый цех компании «ИрПласт», а в Иркутске заработал завод компании «Со-единение». Первый выпускает промышленные пластиковые ёмкости, второй – лакокрасочную продукцию под маркой «Цветная капля». И оба эти проекта состоялись благодаря финансированию Фонда развития промышленности Иркутской области. Директор Фонда Яна Шевченко утверждает, что это – лишь начало целой череды запуска новых производств, созданных благодаря государственной поддержке.

Стремительной рост доли малоэтажного жилья – одна из главных тенденций в строительстве. В прошлом году, по данным Росстата, 53% от всех введенных квадратных метров в стране пришлось на сегмент ИЖС. Государство рассматривает этот тренд как вызов: необходимо обеспечить все новое жилье социальной инфраструктурой, дорогами, электросетями. Как это сделать? Что позволяет синхронизировать процессы и привлекать разные инструменты финансирования? Трудности и перспективы комплексного развития территорий эксперты обсудили на Байкальской строительной неделе.

«Как ни посмотришь, на встрече с президентом все показывают красивые альбомчики с картинками. Я так понимаю, это мастер-планы. А потом они пылятся на полке. Ведь как их реализовывать, если законодательно такого понятия не существует?» – задал вопрос один из участников Байкальской строительной недели на секции, посвященной инструментам комплексного развития территорий. Кому и зачем нужен мастер-план? Почему разработанные документы часто ложатся на полку? И что нужно делать, чтобы изменить эту ситуацию?

«Цивилизованный девелопмент выгоднее самостроя». Дмитрий Кузнецов, MetaEstate, – о том, как создавать «метапродукт» на загородном рынке Развитие комплексного малоэтажного строительства в Иркутской области обсудили на Байкальской строительной неделе. Своим опытом работы на загородном рынке поделился руководитель девелоперской компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов. Почему при полноценном девелопменте ликвидность и цена дома растет, а при самострое – падает? Что позволяет MetaEstate создавать «метапродукт»? И каких партнеров ищет компания для новых проектов?

«Маркировка бетона – это эксперимент», – Сергей Маркидонов о том, что еще помогает контролировать качество стройматериалов В середине марта в России стартовал эксперимент по маркировке стройматериалов, призванный поставить заслон перед недобросовестными производителями. Сергей Маркидонов, основатель брендов PRO BETON и ТВОЙ БЕТОН (ГК «Бетонстрой» входит в общероссийскую некоммерческую организацию «Союз производителей бетона России»), считает, что маркировка вряд ли поможет решить проблему. Но бороться с недобросовестными производителями, безусловно, необходимо. Что могут сделать сами участники рынка? И как поможет цифровизация?

К строительному сезону 2024 года на рынке Иркутской области появился новый продукт – пустотелые силикатные блоки, выпуск которых начал завод «Саянскгазобетон». О преимуществах нового стройматериала и вариантах его применения Газете Дело рассказал исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон» Алексей Наливных.

Что такое индустриальное домостроение в сегменте индивидуального жилищного строительства? Ответ на этот вопрос знают в СК «Победа», которая с 2017 года развивает на региональном рынке ИЖС использование домокомплектов заводского производства. Как отмечает директор «Победы» Андрей Богданов, сейчас компания уже не строит, а собирает дома как конструктор – от фундамента до кровли. О преимуществах такой технологии для застройщиков, потребителей и финансовых организаций – в нашем материале.

В системе КонсультантПлюс появился новый профессиональный профиль «Специалист по нормативно-техническим актам». Профиль будет полезен инженерам, специалистам, которые работают с техническими нормами, юристам, особенно пользователям системы «КонсультантПлюс: Технические нормы».

В проект «Волшебный Байкал» войдут две локации из Иркутской области Это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в районе поселка Тальцы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья. ВТБ возвращает кешбэк рублями С 1 мая банк отменит вознаграждение в мультибонусах и полностью перейдет на выплаты в рублях, причем каждое начисление будет отображаться в режиме онлайн. Клиенты смогут выбирать категории – с повышенным кешбэком до 25%. Вырастет и максимальная сумма ежемесячного возврата в зависимости от пакета обслуживания в банке. Особые условия кешбэка за покупки получат вкладчики ВТБ.

В Иркутске приступили к черновой отделке будущего офиса Эн+, строительство которого ведется на Цесовской набережной.