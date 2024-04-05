Вышла в свет Газета Дело за апрель 2024 года

Не удивительно, что накануне старта активного строительного сезона главной темой выпуска стали события на региональном рынке недвижимости, перспективы ИЖС и МКД, производство инновационных стройматериалов. Журналисты издания также подготовили большой спецвыпуск по итогам работы специализированной выставки «Байкальская строительная неделя». Ещё один спецвыпуск номера посвящён финансам, инвестициям и фондовому рынку. Кроме этого, в апрельском выпуске можно прочитать о развитии в Иркутске креативных индустрий, о цифровизации промышленных предприятий, о благотворительной деятельности крупного бизнеса, а также новости копаний.
Семь лет назад идея открыть арт-завод «Доренберг» многим иркутянам казалась настоящим безумием. Сегодня это единственный экономически успешный креативный кластер за Уралом, не имеющий госучастия. «Комьюнити, коллаборации – это мое. И это то, что работает», – говорит создатель проекта Евгений Ефремов. Что изменилось в концепции «Доренберга»? Почему не сработал столичный подход? Как креативные индустрии меняют реальный сектор? И какие новые бизнесы и направления вошли в «Семью компаний Доренберг»? Об этом – в нашем интервью.
Амбициозную задачу «строить такое жилье, чтобы талантливая и перспективная молодежь оставалась в Иркутске», поставила перед собой компания «ГРАНДСТРОЙ». По словам генерального директора Екатерины Прядко, компания стремится не просто выводить на рынок новые квадратные метры, но и формировать в городе новый образ жизни, новую эстетику. ЖК «СОЮЗ Priority» в полной мере отвечает этим требованиям. Накануне новостройка, признанная лучшей в России*, распахнула двери для первых жильцов.
ЖК «СОЮЗ Priority» – по-настоящему новое слово в девелопменте Иркутска. Некоторые решения, которые применила здесь компания «ГРАНДСТРОЙ», реализуются в нашем городе впервые, некоторые выглядят смелыми и революционными – не зря проект занял первое место среди новостроек в федеральном конкурсе. Генеральный директор компании Екатерина Прядко провела экскурсию для редакции SIA.RU и Газеты Дело и рассказала о фишках проекта.
В России растёт энергопотребление, особенно в таких регионах как Сибирь и Дальний Восток, поэтому ключевой фокус компании Эн+ направлен на развитие энергетической отрасли: строительство новых ГЭС, модернизацию действующих гидро- и тепловых электростанций и участие в проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Об этом заявил генеральный директор Эн+ Михаил Хардиков на пресс-конференции, на которой также рассказал об итогах работы энерго-металлургического холдинга в 2023 году и его инвестиционных планах на ближайшую перспективу. Газета Дело записала основные тезисы.
Изолированный от внешнего мира российский рынок больше полугода не может преодолеть боковой тренд: индекс Московской биржи зажат в диапазоне 3000-3300 пунктов. Ставка Центробанка по-прежнему высока и вряд ли пойдет вниз раньше лета 2024 года. Что делать инвесторам? На какие инструменты обратить внимание и какую стратегию предпочесть? Стоит ли ждать заметного движения на рынке акций и облигаций и что может послужить драйвером этого процесса? Своими мнениями эксперты поделились на круглом столе «Сбережения и инвестиции», организованном порталом SIA.RU и Газетой Дело.
Количество розничных инвесторов в России к концу 2023 года достигло 29,7 млн человек – это 39% экономически активного населения страны. Новые платформенные технологии сегодня делают коммуникацию профессионалов фондового рынка и клиентов проще и удобнее. Например, к стратегии автоследования на платформе может присоединиться абсолютно любой инвестор из любой точки планеты, говорит директор инвестиционной компании «Центум» Сергей Малых. Управляющий с 25-летним стажем рассказал о преимуществах сервиса.
Объем фондового рынка в России к 2030 году должен удвоиться, а капитализация составить 66% от ВВП страны – такие задачи поставил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Константин Тютрин, генеральный директор иркутского представительства СОЛИД Брокер, считает: заявления главы государства дают «зеленый свет» инвестициям в России. «Нам предстоит раскрыть большой потенциал отечественного фондового рынка, – говорит Константин. – Мы думаем, что база все еще низкая, нам есть куда расти». Какие идеи есть у компании? В чем сила сообщества? И как удается выращивать миллионеров из инвесторов-новичков?
Чем большим капиталом располагает инвестор, тем чаще он склонен к долгосрочным размещениям, и наоборот: срок вложения совсем небольших сумм редко превышает год. Однако, как говорят представители ПСБ в Иркутске, подобрать стратегию и инструменты для инвестирования возможно для любой категории клиентов – от масс-сегмента до премиального. ПСБ сегодня предлагает разные варианты, а наличие собственной управляющей компании позволяет давать клиентам хорошую экспертизу. Об этом эксперты рассказали на круглом столе, организованным Газетой Дело.
Инвесторы с большим капиталом все чаще выбирают индивидуальное доверительное управление (ИДУ), говорит Татьяна Степанова, директор Иркутского филиала «БКС Мир инвестиций». По ее словам, в последние год-два доля состоятельных клиентов в компании существенно выросла. Заметно увеличился и объем их портфеля. На круглом столе, организованным Газетой Дело, эксперт рассказала, почему крупные инвесторы по всей стране отдают предпочтение ИДУ.
Сбер, Правительство Иркутской области и Иркутский национальный исследовательский технический университет объединили усилия по развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий в регионе. Стороны, в частности, договорились о создании Байкальского центра изучения искусственного интеллекта. Чем займется центр? В каких сферах искусственный интеллект изменит жизнь иркутян? И как цифровая трансформация уже коснулась бизнеса в регионе? Газета Дело узнала подробности.
«Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+) по результатам работы в 2023 году стал второй энергосбытовой компанией из 58 предприятий, расположенных в разных регионах страны, от Калининграда до Владивостока. Таковы итоги 14-го отраслевого конкурса. Из четырёх конкурсных номинаций иркутяне были отмечены в трёх: как наиболее информационно открытая компания, максимально клиентоориентированная и социально ответственная. Что конкретно позволило «Иркутскэнергосбыту» войти в тройку лидеров и что даёт компании соревнование с коллегами? Итоги конкурса Газете Дело прокомментировал директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов.
В марте в Иркутской области стартовало два новых производства: в Саянске открылся новый цех компании «ИрПласт», а в Иркутске заработал завод компании «Со-единение». Первый выпускает промышленные пластиковые ёмкости, второй – лакокрасочную продукцию под маркой «Цветная капля». И оба эти проекта состоялись благодаря финансированию Фонда развития промышленности Иркутской области. Директор Фонда Яна Шевченко утверждает, что это – лишь начало целой череды запуска новых производств, созданных благодаря государственной поддержке.
Стремительной рост доли малоэтажного жилья – одна из главных тенденций в строительстве. В прошлом году, по данным Росстата, 53% от всех введенных квадратных метров в стране пришлось на сегмент ИЖС. Государство рассматривает этот тренд как вызов: необходимо обеспечить все новое жилье социальной инфраструктурой, дорогами, электросетями. Как это сделать? Что позволяет синхронизировать процессы и привлекать разные инструменты финансирования? Трудности и перспективы комплексного развития территорий эксперты обсудили на Байкальской строительной неделе.
«Как ни посмотришь, на встрече с президентом все показывают красивые альбомчики с картинками. Я так понимаю, это мастер-планы. А потом они пылятся на полке. Ведь как их реализовывать, если законодательно такого понятия не существует?» – задал вопрос один из участников Байкальской строительной недели на секции, посвященной инструментам комплексного развития территорий. Кому и зачем нужен мастер-план? Почему разработанные документы часто ложатся на полку? И что нужно делать, чтобы изменить эту ситуацию?
Развитие комплексного малоэтажного строительства в Иркутской области обсудили на Байкальской строительной неделе. Своим опытом работы на загородном рынке поделился руководитель девелоперской компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов. Почему при полноценном девелопменте ликвидность и цена дома растет, а при самострое – падает? Что позволяет MetaEstate создавать «метапродукт»? И каких партнеров ищет компания для новых проектов?
В середине марта в России стартовал эксперимент по маркировке стройматериалов, призванный поставить заслон перед недобросовестными производителями. Сергей Маркидонов, основатель брендов PRO BETON и ТВОЙ БЕТОН (ГК «Бетонстрой» входит в общероссийскую некоммерческую организацию «Союз производителей бетона России»), считает, что маркировка вряд ли поможет решить проблему. Но бороться с недобросовестными производителями, безусловно, необходимо. Что могут сделать сами участники рынка? И как поможет цифровизация?
К строительному сезону 2024 года на рынке Иркутской области появился новый продукт – пустотелые силикатные блоки, выпуск которых начал завод «Саянскгазобетон». О преимуществах нового стройматериала и вариантах его применения Газете Дело рассказал исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон» Алексей Наливных.
Что такое индустриальное домостроение в сегменте индивидуального жилищного строительства? Ответ на этот вопрос знают в СК «Победа», которая с 2017 года развивает на региональном рынке ИЖС использование домокомплектов заводского производства. Как отмечает директор «Победы» Андрей Богданов, сейчас компания уже не строит, а собирает дома как конструктор – от фундамента до кровли. О преимуществах такой технологии для застройщиков, потребителей и финансовых организаций – в нашем материале.
Население Иркутского района за последние десять лет выросло почти вдвое. Темпы ИЖС на этой территории – огромны, но 80% домов строятся с низкой энергоэффективностью. Нагрузка на сети растет стремительно. Что может решить проблему?
Повышение энергоэффективности здания обычно начинается с его утепления. Однако, занимаясь теплоизоляцией, важно не превратить дом в герметичный термос. Рано или поздно встанет вопрос вентиляции, затраты на которую составляют до 50% от общего энергопотребления дома. Насколько можно снизить этот показатель? Какие современные решения предлагает рынок? И как долго окупаются инвестиции в климатическое оборудование? Об этом на Байкальской строительной неделе рассказал Михаил Ищенко, главный инженер «Турков Иркутск».
В 2023 году в предместье Марата в Иркутске началась большая стройка: ГК «Альфа» приступила к возведению первой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Источник». Как говорит генеральный директор ГК «Альфа» Алексей Чудаков, район преображается на глазах: здесь активно развивается инфраструктура, компания готовится к старту второй очереди проекта, растёт заинтересованность потребителей. Так, за полгода продано уже 40% квартир первой очереди ЖК «Источник». В конце марта на стройплощадке открылся комфортный отдел продаж, в котором удобно работать персоналу и приятно находиться клиентам. Чем интересен новый жилой комплекс и какие у него перспективы – в нашем материале.
В Иркутской области продолжается прием заявок для участия в конкурсном отборе федерального образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Это уже четвертый поток проекта в Приангарье, рассчитанный на 40 бюджетных мест.
Медицина, наука, власть, бизнес, общественные организации – представители этих сфер регионального и федерального уровней встретились в начале марта в центральном офисе Байкальского банка Сбербанка в Иркутске в рамках большой программы Дней медицинской науки на Байкале. Организатор мероприятия, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов пригласил всех к разговору о том, как органы власти и бизнес могут влиять на развитие детского здравоохранения. На встрече также прошла презентация нового для отечественной медицины финансового инструмента – эндаумент фонда «Наука 38», первым инвестором которого стал Сбер.
Победил рак и стал амбассадором донорства костного мозга. История жителя Твери Артема Алискерова – удивительна. Он отдал много сил для борьбы со страшной болезнью, а сегодня ставит рекорды, чтобы поддержать больных онкологией и привлечь как можно больше доноров, которые реально могут спасти чью-то жизнь. В начале марта молодой человек выступил на встрече волонтеров, организованной Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. И это неслучайно, ведь Сбер давно поддерживает Фонд доноров костного мозга. В прошлом году 150 сотрудников Байкальского банка приняли важное решение и вошли в реестр доноров.
Волонтерам нужно объединяться, считают в Байкальском банке Сбербанка, ведь вместе можно сделать гораздо больше. В начале марта Сбер в очередной раз собрал на своей площадке в Иркутске волонтеров – представителей крупных и малых предприятий, общественных организаций, чтобы обсудить точки соприкосновения и новые проекты. О философии сочувствия, мультипликативном эффекте и больших планах на год – в нашем материале.
Каждый год в Иркутскую область приезжает более миллиона туристов. Кто эти люди? Зачем они едут в Сибирь? И какова их главная цель: Байкал или Иркутск – тоже? Насколько интересен путешественникам город на Ангаре и способен ли он быть точкой притяжения без Байкала? Об этом эксперты рассказали в новом выпуске программы Эн+ «Энергия преобразований».
Оргкомитет Национальной ресторанной премии Wheretoeat (WTE) опубликовал лонг-лист лучших ресторанов России 2024 года. Какие иркутские заведения попали в престижный рейтинг? В чём плюсы и минусы премии? Почему будущее ресторанной индустрии – за локальными продуктами и блюдами? И что эксперты думают о развитии гастротуризма в регионе? Об этом – в нашем материале.
В системе КонсультантПлюс появился новый профессиональный профиль «Специалист по нормативно-техническим актам». Профиль будет полезен инженерам, специалистам, которые работают с техническими нормами, юристам, особенно пользователям системы «КонсультантПлюс: Технические нормы».
Это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в районе поселка Тальцы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.
С 1 мая банк отменит вознаграждение в мультибонусах и полностью перейдет на выплаты в рублях, причем каждое начисление будет отображаться в режиме онлайн. Клиенты смогут выбирать категории – с повышенным кешбэком до 25%. Вырастет и максимальная сумма ежемесячного возврата в зависимости от пакета обслуживания в банке. Особые условия кешбэка за покупки получат вкладчики ВТБ.
В Иркутске приступили к черновой отделке будущего офиса Эн+, строительство которого ведется на Цесовской набережной.
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, начал поставки клиентам новых алюминиевых слитков MaxiDiForge. Продукт специально разработан РУСАЛом для производства сверхпрочных и сверхлегких колесных дисков. Он идеально подходит для выпуска кастомизированных колес для ультрапремиальных автомобилей, а также колес для грузового и пассажирского транспорта.