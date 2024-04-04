Мошенники обманули студента и его маму в Иркутске на 2,3 млн рублей

Студент и его мама стали жертвами мошенников в Иркутске. В общей сложности за сутки они вдвоем оформили восемь кредитов и перевели на счета злоумышленников 2,3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Установлено, что ученику одного из иркутских вузов злоумышленники позвонили на сотовый телефон. Аферисты представились операторами мобильной связи и сообщили, что у молодого человека заканчивается договор на услуги, а для продления необходимо назвать код из СМС, свои паспортные данные, а также номера телефонов близких родственников.

Затем юношу набрал якобы работник сайта «Госуслуги», который рассказал, что ранее ему звонили мошенники, и теперь они пытаются оформить на него кредит. Пообещав спасти деньги и репутацию, злоумышленники посоветовали оформить займы самостоятельно, после чего снять деньги и перевести на продиктованный счет.

Следуя инструкции мошенников, парень оформил кредиты на 1,5 миллиона рублей, которые перевел аферистам.

«Примечательно, что в вузе, в котором учится студент, примерно за неделю до случившегося начался цикл лекций о защите от мошенников, который проводят полицейские. Однако молодой человек на них не был», – говорится в сообщении.

На следующий день мошенники связались с матерью обманутого парня, которой сообщили о необходимости «перекрыть несанкционированные кредиты, оформленные от ее имени». После чего женщина стала обладательницей задолженности на сумму 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.