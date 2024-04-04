Регулярный водный рейс свяжет Иркутск, Листвянку и Танхой

«Восточно-Сибирское речное пароходство» в период навигации 2024 года запустит новый регулярный рейс Иркутск – Листвянка – Танхой по озеру Байкал, пишет «Интерфакс» со ссылкой на коммерческого директора перевозчика Анну Чинник.

«Это очень интересное направление, буквально соединяющее два берега Байкала и два региона. Ведь Листвянка и Танхой географически находятся друг напротив друга на разных берегах озера в Иркутской области и Бурятии», – сказала Чинник.

Маршрут был экспериментально опробован в прошлом году, после чего было принято решение включить его в регулярное расписание. Он будет выполняться два раза в месяц. Часть мест сделают пассажирскими, часть – экскурсионными.

Кроме того, на Байкале возобновят ежедневные рейсы Иркутск – Листвянка и Листвянка – Иркутск. Будут также осуществляться пассажирские перевозки по традиционным направлениям: Иркутск – Листвянка – поселок Большие Коты, Иркутск – Листвянка – бухта Песчаная, Листвянка – остров Ольхон. Будут действовать и традиционные экскурсионные маршруты вдоль исторической Кругобайкальской железной дороги и в этнографический музей «Тальцы».