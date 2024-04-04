Первый урожай овощей закрытого грунта собрали в теплицах Иркутской области

В тепличных комплексах Иркутской области приступили к уборке овощей закрытого грунта. Первый в этом году урожай томатов, перцев и баклажанов уже составил одну тонну, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Всего в 2024 году в тепличных комплексах Приангарья планируют собрать 345,3 тонны томатов, в том числе 327 тонн томата круглого, 11 тонн – сливовидного и 7,3 тонн – коктейльного и черри. Урожай перцев ожидается в объеме 19,9 тонн, баклажанов – 34,4 тонн.

Основными производителями овощей закрытого грунта в Приангарье являются АО «Тепличное» и АО «Агрофирма «Ангара». Эти два высокотехнологичных тепличных комплекса возделывают овощи закрытого грунта, а также укроп, петрушку, базилик.

Указанные тепличные культуры выращивают без почвы, на субстратах. При этом подкормка растений происходит через автоматический полив, в котором подается сбалансированный питательный раствор макро- и микроэлементов.

Свежий урожай томатов, перцев и баклажанов закрытого грунта уже поступил в продажу. Приобрести овощи местного производства можно в торговых точках Иркутска, Братска, Усть-Илимска и Усолья-Сибирского.

Также в Иркутской области в закрытом грунте выращивают огурцы, зеленые и пряновкусовые культуры. С начала года уже собрали 269,7 тонн огурцов и 23,8 тонн зеленых и пряновкусовых культур. В общей сложности в 2024 году в регионе планируют собрать порядка трех тысяч тонн овощей закрытого грунта.