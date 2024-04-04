Сельхозтоваропроизводители Иркутской области с начала 2024 года получили 259,2 млн рублей

В Иркутской области на поддержку сельхозтоваропроизводителей в 2024 году потратили 259,2 млн рублей. Из них средства федерального бюджета составили 194,4 млн рублей, областного – 64,8 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Их получили региональные сельскохозяйственные организации и фермеры, которые работают в приоритетных направлениях сельского хозяйства: возделывают сельскохозяйственные культуры, ведут племенное животноводство и молочное скотоводство», – говорится в сообщении.

В 2024 году общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса региона и развитие малых форм хозяйствования, составляет 506,2 млн рублей.

По поручению Минсельхоза России региональному ведомству необходимо было до 1 апреля довести аграриям Приангарья не менее 50% от этой суммы. Данные обязательства выполнены. Министерство заключило 399 соглашений с сельхозтоваропроизводителями региона и перевело им средства господдержки в объеме 51,2%.

На поддержку животноводства, в том числе молочного и племенного, в этом году уже направлено 233,5 млн рублей, на проведение агротехнологических работ – 25,7 млн рублей. Остальные средства будут доведены до конца года.