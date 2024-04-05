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Режим повышенной готовности введен в Иркутской области с 5 по 7 апреля

Причина – ухудшение погодных условий. Указ об этом подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Главам муниципальных образований рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплоснабжения и энергоснабжения; быть готовыми к возможному использованию резервных источников энергоснабжения на объектах социальной сферы; при возникновении аварийных и нештатных ситуаций обеспечить проведение аварийно-восстановительных работ и информирование  населения о правилах поведения при ухудшении погодных условий.

Министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области необходимо обеспечить бесперебойную работу объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области – обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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