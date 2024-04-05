МСП разрешат раз в пять лет брать кредитные каникулы

Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишут «Известия».

Проработкой вопроса займутся правительство и Банк России. До 1 июня они должны предоставить МСП право «не чаще одного раза в пять лет обращаться к кредитору – финансовой организации с требованием об установлении льготного периода, на который приостанавливается исполнение обязательств заемщика по договору кредита», отмечается на сайте Кремля.

Длительность кредитных каникул ограничена шестью месяцами. Кредитная история в этот период ухудшаться не будет.

Поручение президента принято правительством к исполнению, рассказали «Известиям» в пресс-службе кабмина. Необходимые решения будут подготовлены в установленные сроки.

В Центробанке, комментируя поручение главы РФ, напомнили, что кредитные каникулы оказали серьезную поддержку малому и среднему бизнесу в период пандемии. Позже механизм использовали, чтобы помочь субъектам МСП с наименьшими потерями перестроить свои бизнес-модели после введения санкционных ограничений.

Ранее стало известно, что оборот МСП в Иркутской области в 2023 году составил 816 млрд рублей. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 448,9 млрд рублей (на 21% больше, чем в 2022 г.). Продано товаров несобственного производства на 367 млрд рублей (рост на 8%).

В 2023 году на малых предприятиях трудилось 154 тыс. человек, среднемесячная начисленная заработная плата составила 44,5 тыс. рублей (без микроуровня – 55 тыс. руб.). Наиболее высоко оплачивается труд в области информационных технологий – 64,2 тыс. рублей, на добывающих предприятиях – 58,7 тыс. рублей, в здравоохранении – 59,6 тыс. рублей.