Игорь Кобзев пожелал скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области Андрею Чибису

Фото из Telegram-канала губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Его ранили ножом после встречи с жителями.
Губернатор Приангарья высказался об инциденте в Мурманской области. Там после мероприятия главу региона Андрея Чибиса ранил один из местных жителей ножом в живот.
«Хочу пожелать скорейшего выздоровления своему коллеге. Его семье – терпения и сил», – пишет в Telegram-канале Игорь Кобзев.
Напомним, что губернатора Андрея Чибиса прооперировали в Апатитско-Кировской больнице и перевели в реанимацию. Его состояние оценивают, как тяжелое.
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26 марта 2024