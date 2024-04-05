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Игорь Кобзев пожелал скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области Андрею Чибису

Фото из Telegram-канала губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Его ранили ножом после встречи с жителями.

Губернатор Приангарья высказался об инциденте в Мурманской области. Там после мероприятия главу региона Андрея Чибиса ранил один из местных жителей ножом в живот.

«Хочу пожелать скорейшего выздоровления своему коллеге. Его семье – терпения и сил», – пишет в Telegram-канале Игорь Кобзев.

Напомним, что губернатора Андрея Чибиса прооперировали в Апатитско-Кировской больнице и перевели в реанимацию. Его состояние оценивают, как тяжелое.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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