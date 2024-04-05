Семь предприятий Иркутской области вошли в межрегиональный промышленный химический кластер

В объединение входят 11 предприятий, семь из них расположены в Приангарье. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

От Иркутской области в кластер вошли семь организаций: ООО «ПМК», АО «Усолье-Сибирский Химфармзавод», ООО «Химстроймонтаж», ООО «Юность», ООО «СмартСинтез», ООО «Ангара-Реактив», ЗАО «Реактив».

Кластер создан для укрепления технологического суверенитета страны, развития химической промышленности, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также развития и укрепления межрегиональной кооперации.

– Для Иркутской области формирование межрегионального кластера химической промышленности является одним из этапов реализации проекта по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском, ведь пять компаний-участников кластера находятся в этом городе. Регистрация кластера позволяет не только выстраивать межрегиональное взаимодействие, но и получать дополнительные меры поддержки со стороны федерального центра, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Так, участники промышленного кластера могут получить субсидию на приобретение стартовой партии продукции до 150 млн рублей, льготные кредиты от 2 до 100 млрд рублей, а также рассчитывать на снижение тарифов страховых взносов до 7,6%.