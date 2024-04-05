Солид Банк стал участником международной конференции «Екатеринбург. ЛЕТО - 2024»

АО «Солид Банк» регулярно принимает участие в мероприятиях, в том числе и для туристической отрасли, где может поделиться с частными лицами и предпринимателями своим опытом и возможностями в ведении внешнеэкономической деятельности.

Ключевой темой конференции «Екатеринбург. Лето - 2024» стал прогноз на предстоящий туристический сезон Лето-2024, в отношении въездного, внутреннего и зарубежного туризма. Модератором выступил Президент Уральской ассоциации туризма, руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии – Мальцев Михаил Анатольевич.

Среди участников и почетных гостей конференции были: министр-посланник Социалистической Демократической республики Шри-Ланка – господин Пандула Де Зойса, заместитель губернатора Свердловской области — Ионин Дмитрий Александрович, руководители и представители дипмиссий Венгрии, Кыргызстана, Малайзии, Турции, а также представители из 9-ти регионов РФ, в том числе Карелии, Северной Осетии, Крыма, регионов УрФО.

Спикерами от АО «Солид Банк» стали Каповская Надежда – заместитель начальника Управления развития розничного бизнеса по прямым продажам и зарплатным проектам и Егоров Максим – заместитель управляющего АО «Солид Банк» в г. Екатеринбург.

Министрами и представителями посольств поднимались такие темы как туристические возможности Социалистической Демократической республики Шри-Ланка, возможности круглогодичных перелетов из Екатеринбурга и других уральских городов по направлению Коломбо и Маттала, интересные и недостаточно известные регионы Малайзии для туристов и другие.

Представители Банка, в свою очередь, рассказали участникам конференции о ряде продуктов для путешественников и для компаний в сфере туризма, которые реализует Банк. Солид Банк уделяет большое внимание уникальным продуктам, позволяющим гражданам России максимально комфортно чувствовать себя в поездках за рубеж в финансовом плане.

Также Надежда Каповская и Максим Егоров подчеркнули, что Солид Банк активно развивает предложения для бизнеса, где особый фокус на индивидуальные решения в сфере внешнеэкономической деятельности. Для того, чтобы в полном объеме сопровождать и поддерживать бизнес по ВЭД, Банк постоянно развивает свою корреспондентскую сеть.

Главными итогами конференции можно назвать обмен знаниями и опытом, а также знакомства и возможности для будущих партнерств.

Завершилась конференция «Екатеринбург. ЛЕТО -2024» подписанием меморандума о сотрудничестве между Уральской ассоциацией туризма и Ассоциацией туристических отелей Турции.