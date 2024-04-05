Новости

А-Клуб предложил новым клиентам возможность отправиться в круиз в Антарктиду

А-Клуб предложил новым клиентам возможность отправиться в экспедиционный круиз в Антарктиду – путешествие для 2 персон на самый южный континент Земли. Для этого нужно присоединиться к А-Клубу с 1 апреля по 30 июня.

Путешествие начнется в самом южном городе планеты Ушуая и продолжится до берегов Антарктиды с посещением самых впечатляющих мест и знакомством с богатым природным миром Антарктики.

Кроме того, в качестве приветственного бонуса банк предложит новым клиентам повышенную ставку по накопительному Альфа-Счету в рублях – до 17% годовых на первые два месяца.

А-Клуб — закрытое деловое сообщество Альфа-Банка. Управляет крупным частным капиталом, предлагает лучшие инвестиционные и финансовые решения.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxxzVMjW

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальская строительная неделя 2024
«Цивилизованный девелопмент выгоднее самостроя». Дмитрий Кузнецов, MetaEstate, – о том, как создавать «метапродукт» на загородном рынке
Дышите полной грудью. Михаил Ищенко, «Турков Иркутск», про комфорт и здоровый микроклимат в доме
От облицовки до несущих конструкций. «Саянскгазобетон» расширяет ассортимент силикатных изделий
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес