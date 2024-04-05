А-Клуб предложил новым клиентам возможность отправиться в круиз в Антарктиду

А-Клуб предложил новым клиентам возможность отправиться в экспедиционный круиз в Антарктиду – путешествие для 2 персон на самый южный континент Земли. Для этого нужно присоединиться к А-Клубу с 1 апреля по 30 июня.

Путешествие начнется в самом южном городе планеты Ушуая и продолжится до берегов Антарктиды с посещением самых впечатляющих мест и знакомством с богатым природным миром Антарктики.

Кроме того, в качестве приветственного бонуса банк предложит новым клиентам повышенную ставку по накопительному Альфа-Счету в рублях – до 17% годовых на первые два месяца.

А-Клуб — закрытое деловое сообщество Альфа-Банка. Управляет крупным частным капиталом, предлагает лучшие инвестиционные и финансовые решения.