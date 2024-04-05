Школьники смогут подержать золото в руках

Банк "Приморье" запустил серию образовательных экскурсий в честь своего 30-ти летнего юбилея.

4 апреля для учащихся пятых классов МБОУ СОШ № 73 банк "Приморье" провел образовательную экскурсию по подразделениям финансового учреждения. Школьники получили уникальную возможность изнутри увидеть работу управления кассовых операций - сектора, скрытого от глаз клиентов, а также побывать в роли инкассаторов.

Ребята научились определять подлинность купюр, увидели как формируются кассеты для банкоматов, взвешиваются золотые слитки, а также познакомились с процессом инкассации.

Особый интерес школьников вызвала демонстрация золотых слитков. Учащимся показали, как проходит взвешивание, как определяется подлинность, какие виды слитков бывают, способы их изготовления, рассказали о пробе золота и особенностях отклонений при взвешивании. В завершении каждый из ребят смог лично подержать в руках килограммовый слиток золота.

По словам Андрея Зверева, председателя Правления банка "Приморье", подобные образовательные мероприятия - это часть корпоративной политики учреждения. "Мы придумали экскурсию «Что я знаю о деньгах, золоте и банкоматах», в первую очередь, для повышения финансовой грамотности школьников. Во - вторых, это , конечно, профориентационная работа. Мы бы хотели, чтобы ребята понимали, что работать в банке престижно, выбирали соответствующие вузы и приходили к нам", - рассказал Андрей Зверев.

В завершении школьников ждал интерактив, на котором им было предложено угадать валюты разных стран и определить признаки их подлинности.

"Приятно было наблюдать за ребятами, насколько они увлечены процессом, насколько им все было интересно. Очень здорово, что нас пригласили не на банальную лекцию, а приоткрыли для школьников целый банковский мир. Информация в таком интерактивном формате запоминается и усваивается гораздо лучше. Уверена, что дети еще долго будут вспоминать, как держали золотые слитки и не только это", - отметила Ольга Михалишина, директор образовательного учреждения.

Экскурсии в Банке "Приморье" экскурсии будут проходить до конца года. Записаться на них можно позвонив по телефону 8 924 731 32 13 или отправив заявку на почту kortat@primbank.ru.