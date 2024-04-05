Солид Банк в партнерстве со страховой компанией запустил продукт для путешественников

Солид Банк в партнерстве со страховой компанией Д2 «Страхование» запустил продукт для тех, кто постоянно выезжает за пределы нашей страны.

– Со страховой программой «Весь мир в кармане» вы сможете обезопасить себя и свою семью в путешествиях или рабочих командировках за границей, – говорится в сообщении банка

Во время поездок могут произойти различные форс-мажорные ситуации, например, задержка рейса, потеря багажа, а также ситуации, в которых потребуется экстренное обращение за медицинской помощью. Согласитесь, что в таких случаях иметь страховку, которая покроет ваши расходы, более чем целесообразно.

Что включается в себя программа страхования «Весь мир в кармане»?

Включает такие риски как:

· Задержка рейса на срок более чем 3 часа по сравнению со временем авиарейса;

· Задержка багажа более чем на 6 часов с момента прибытия самолета в пункт назначения;

· Медицинское, медико-транспортные и иные экстренные расходы (включая госпитализацию) – события, при наступлении которых застрахованное лицо понесло расходы при оказании ему срочной медицинской помощи, включая расходы на стационарное/амбулаторное лечение, на услуги местной скорой помощи, на экстренное стоматологическое лечение, расходы по посмертной репатриации тела и др.

Подробнее узнать о всех расходах и рисках, покрываемых страховым полисом можно во всех офисах Банка: Альметьевске, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Елизово, Ижевске, Иркутске, Казани, Красноярске, Москве, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Северо-Курильске, Туле, Уфе, Хабаровске, Якутске.

Условия:

Срок – страховой полис действителен в течение года.

Страховая сумма – до 12 570 000₽.

Возраст – от 18 до 80 лет.

Территория страхования – полис действует на территории всего мира (не ближе 100 км от постоянного места жительства), за исключением территорий, где объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия.

Стоимость страхового полиса – 7700₽.

Важно:

- Авиабилеты, путевки должны быть приобретены с банковской карты Банка-эмитента.

- Товары, медицинские услуги, перевозка багажа на территории РФ должны быть оплачены с банковской карты Банка-эмитента.

- Товары, медицинские услуги, перевозка багажа за пределами территории РФ могут быть оплачены с банковской карты любой кредитной организации.

Подробные условия можно узнать, оставив заявку на обратный звонок по кнопке «Заказать звонок».

АО «Солид Банк». Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329

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