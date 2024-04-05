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Примсоцбанк возвращает кэшбэком комиссию за переводы по системе «Золотая корона»

– Совершайте переводы в ближнее зарубежье по системе «Золотая корона», а мы вернем вам комиссию, – говорится в сообщении банка.

Для участия в акции необходимо:

  • Открыть или быть владельцем карты «Сегодня» или «Сегодня плюс». Если у вас ее еще нет, самое время ее оформить!
  • Получить хороший курс.
  • Отправить перевод в ближнее зарубежье.
  • Ждать возвращения комиссии кэшбэком на карту.

Возврат комиссии за перевод по системе «Золотая корона» будет осуществлен до 20 числа месяца, следующего за датой оформления перевода.

Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции - 01.04.2024 - 30.06.2024

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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