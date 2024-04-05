«ВТБ Мои Инвестиции» запустили тепловую карту акций

Брокер ВТБ запустил тепловую карту акций для мгновенного анализа ситуации на фондовом рынке. С ее помощью инвестор может сразу определить самые перспективные бумаги и повысить эффективность своих вложений. Сервис доступен в веб-версии и приложении «ВТБ Мои Инвестиции» на Android.

Тепловая карта позволит в режиме реального времени увидеть лидеров роста и падения среди акций на Мосбирже и оценить, как изменилась стоимость бумаг. Это упростит инвестиционный процесс для клиентов брокера и сэкономит их время на самостоятельный анализ рынка. Помимо акций аналитика доступна и по отраслевым индексам на Мосбирже.

Как пользоваться «тепловой картой»

Компании на карте занимают отдельные сектора. Размер сектора зависит от объема торгов компании: чем объем выше, тем масштабнее площадь.

Цвет показывает процентное изменение стоимости активов – чем больше изменения, тем насыщеннее цвет с его карточкой.

График с изменением акций можно отсортировать по изменению цены и по торговому обороту.

Все элементы графика кликабельны: при нажатии откроется карточка выбранного актива.

«Зачастую принять взвешенное инвестиционное решение можно только изучив большой объем данных. Чтобы упростить эту задачу, в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» мы создали тепловую карту акций и отраслевых индексов. Она поможет сразу и в одном месте увидеть показатели разных эмитентов и выбрать самые перспективные бумаги, сэкономив свое время на анализ рынка. Уверен, что карта будет востребована как среди трейдеров, которым важно оперативно реагировать на рыночные изменения, так и среди начинающих инвесторов, пока не готовых анализировать отчетность компаний самостоятельно», — отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.

Сервис доступен в веб-версии и приложении «ВТБ Мои Инвестиции» на Android в разделах «Биржа»/ «Акции» / «Картина дня» и «Биржа»/ «Индексы» / «Картина дня по отраслям».