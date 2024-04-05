Новости

«ВТБ Мои Инвестиции» запустили тепловую карту акций

Брокер ВТБ запустил тепловую карту акций для мгновенного анализа ситуации на фондовом рынке. С ее помощью инвестор может сразу определить самые перспективные бумаги и повысить эффективность своих вложений. Сервис доступен в веб-версии и приложении «ВТБ Мои Инвестиции» на Android.

Тепловая карта позволит в режиме реального времени увидеть лидеров роста и падения среди акций на Мосбирже и оценить, как изменилась стоимость бумаг. Это упростит инвестиционный процесс для клиентов брокера и сэкономит их время на самостоятельный анализ рынка. Помимо акций аналитика доступна и по отраслевым индексам на Мосбирже.

Как пользоваться «тепловой картой»

  • Компании на карте занимают отдельные сектора. Размер сектора зависит от объема торгов компании: чем объем выше, тем масштабнее площадь.
  • Цвет показывает процентное изменение стоимости активов – чем больше изменения, тем насыщеннее цвет с его карточкой.
  • График с изменением акций можно отсортировать по изменению цены и по торговому обороту.
  • Все элементы графика кликабельны: при нажатии откроется карточка выбранного актива.

«Зачастую принять взвешенное инвестиционное решение можно только изучив большой объем данных. Чтобы упростить эту задачу, в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» мы создали тепловую карту акций и отраслевых индексов. Она поможет сразу и в одном месте увидеть показатели разных эмитентов и выбрать самые перспективные бумаги, сэкономив свое время на анализ рынка. Уверен, что карта будет востребована как среди трейдеров, которым важно оперативно реагировать на рыночные изменения, так и среди начинающих инвесторов, пока не готовых анализировать отчетность компаний самостоятельно», — отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.

Сервис доступен в веб-версии и приложении «ВТБ Мои Инвестиции» на Android в разделах «Биржа»/ «Акции» / «Картина дня» и «Биржа»/ «Индексы» / «Картина дня по отраслям».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальская строительная неделя 2024
«Цивилизованный девелопмент выгоднее самостроя». Дмитрий Кузнецов, MetaEstate, – о том, как создавать «метапродукт» на загородном рынке
Дышите полной грудью. Михаил Ищенко, «Турков Иркутск», про комфорт и здоровый микроклимат в доме
От облицовки до несущих конструкций. «Саянскгазобетон» расширяет ассортимент силикатных изделий
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес