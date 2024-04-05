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Пожар из-за майнингового оборудования произошел в Ангарске

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Из пятиэтажного дома эвакуировались 17 человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.

4 апреля очевидцы сообщили о пожаре в 5-этажном доме в 95 квартале Ангарска. До прибытия пожарных из подъезда по лестничному маршу эвакуировались 17 человек, из них 4 детей.

Возле подъезда спасатели обнаружили мужчину с отравлением угарным газом легкой степени. От госпитализации он отказался.

Пожар произошел на балконе двухкомнатной квартиры на третьем этаже. С него огонь перекинулся на соседний балкон. Общая площадь пожара составила 7 кв. м.

Причина, по предварительной версии, короткое замыкание. На балконе находилось майнинговое оборудование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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