Альтернатива накопительньному счёту в банках: флоатеры с купоном до 18,5% годовых

Флоатеры, представляющие собой облигации с плавающим купоном, функционируют по принципу накопительного счета с ежедневной начислением дохода и регулярной выплатой процентов.

Купоны флоатеров, которые привязаны к ключевой ставке Центрального Банка, позволяют инвесторам сейчас получать доходность до 18,5% годовых, что существенно превышает процентные ставки по вкладам и накопительным счетам, отмечают эксперты.

При изменении ключевой ставки флоатеры ждет переоценка со сдвигом во времени. То есть повышенный доход сохранится даже при снижении ставки на 2–4% до конца 2024 г.

Напомним, что аналитики ожидают ставку ЦБ в I полугодии 2024 г. — 16%, среднюю ставку в 2024 г. — 15,1%. При этом защитные флоатеры дают условную доходность до 19,5% и доход до 18,5%.

– Корпоративные флоатеры предлагают доходность до 19,5%, что на 2–3% больше условной доходности флоатеров ОФЗ в размере 16,6–17,2% и на 6–7% — доходности классических коротких ОФЗ (ОФЗ-ПД), которая составляет 13,5–14,8%, – поясняют в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций.

Эксперты выделяют в первом эшелоне – облигации Газпром нефть 003P-10R и Норникель 001Р-07, во втором – Авто Финанс Банк 001Р-11 и ГТЛК 002Р-03.