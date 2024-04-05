Жители Иркутской области смогут сообщить о перебоях с электроэнергией через мобильное приложение

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» расширили функционал цифрового сервиса: сообщить об отсутствии электроэнергии в доме теперь можно в мобильном приложении компании. Воспользоваться услугой могут более 500 тыс. жителей региона – клиентов компании. Аналоги подобной услуги отсутствуют у других сбытовых организаций.

Чтобы сообщить в ресурсоснабжающую организацию об отсутствии в доме электроэнергии, теперь не обязательно звонить на горячую линию. Необходимо открыть приложение «Иркутскэнергосбыт» в смартфоне, перейти во вкладку «Обращения» и далее выбрать раздел «Сообщить об отключении», для удобства поиска он выделен красным цветом. Далее в открывшемся окне необходимо следовать подсказкам: выбрать нужный раздел и описать проблему. Информация автоматически поступает для обработки в программный комплекс «Иркутской электросетевой компании» и передается диспетчеру для реагирования. В течение нескольких минут пользователю приходит ответ-уведомление о принятии информации или сведения о причине отсутствия ресурса.

– В настоящий момент воспользоваться сервисом могут только потребители, присоединенные к сетям крупнейшей электросетевой компании области «Иркутской электросетевой компании. В планах на ближайшее время расширить возможности этого сервиса на другие крупные региональные сетевые компании, такие как, «Облкоммунэнерго», «Братская электросетевая компания». Всё зависит от готовности коллег, так как необходимы мероприятия со стороны IT-специалистов и организация взаимодействия диспетчерских служб, – Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+).