Жилищные вклады: «Иллюзия заботы, чтобы смягчить впечатления от ограничений на рынке ипотеки»

Правительство РФ и Центральный банк поддержали внесённый в Госдуму законопроект о жилищных вкладах. Согласно законопроекту, договор жилищных сбережений можно открыть не менее чем на один год. При этом средства с него разрешат использовать только для приобретения жилья. Эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков оценил, насколько этот инструмент будет востребованным у покупателей жилья:

— Законопроект, направленный на изменение условий ипотеки и введение новых жилищных вкладов, вызывает смешанные чувства. Это кажется шагом навстречу тем, кто столкнулся с ужесточением критериев получения ипотеки, особенно в части увеличения первоначального взноса. Введение этой программы может быть воспринято как попытка смягчить впечатление ограничений, предоставив людям альтернативный способ действия.

Однако, когда дело доходит до деталей, программа кажется довольно расплывчатой. Нет чёткости по ключевым аспектам, таким как размер процентной ставки по новым вкладам или как изменится процент по ипотеке для участников программы. Эта неопределённость лишает людей возможности делать осознанный выбор исходя из реальной выгоды, что подрывает доверие к инициативе.

По сути, предложение выглядит как пиар-ход, создающий иллюзию заботы и внимания к проблемам граждан, в то время как реальная польза и гарантии остаются под вопросом. Возможность для банков не предоставлять ипотеку на выгодных условиях, даже если это предусмотрено законопроектом, усиливает ощущение неопределённости.

– Менталитет в России таков, что большинство людей предпочли бы не брать кредиты и ипотеку, если бы у них были средства для покупки жилья наличными. Идея выращивать новое поколение ипотечных заёмщиков без реальных льгот и гарантий кажется малопривлекательной. Такие программы могут негативно повлиять на экономику, заставляя деньги "сидеть" в банках, а не работать в экономике, становится ясно, что выигрыш от этого законопроекта неочевиден ни для экономики, ни для потребителей, ни даже для банков и застройщиков, – резюмирует эксперт.