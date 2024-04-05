Средний чек такси за год вырос на 8%

Согласно данным «Чек Индекс», средний чек на такси в России составил 489 руб. – на 8% больше, чем год назад. В столице средняя цена поездки увеличилась на 6% – до 797 руб.

На величину среднего чека влияют выросшие за год траты на обслуживание, лизинг автомобилей, расходы самих водителей и издержки таксопарков, а также и алгоритмы балансирования спроса и предложения, приводящие к ценовой волатильности в приложениях агрегаторов такси.

«После роста спроса на такси в 2023 году, происходившего на фоне низкой базы 2022 года, в 2024 году он замедлился, но все же превышает прошлогодний уровень», – говорят эксперты.