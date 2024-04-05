Мошенники вымогали деньги от лица сразу двух мэров в Иркутской области

Аферисты взломали аккаунты мэра Усолья-Сибирского Максима Торопкина и главы Свирска Владимира Орноева для обмана граждан. Подробности рассказали сами чиновники в телеграм-каналах.

«Мой телеграм-канал в очередной раз взломали. Ни в коем случае не отвечайте на сообщения, не выполняете никаких действий злоумышленников, не передавайте никаких своих личных данных и тем более не переводите денежные средства», – предупредил подписчиков Торопкин.

Об аналогичной проблеме рассказал и мэр Орноев. «От моего имени мошенники сделали рассылку сообщений странного содержания. Вероятнее всего, такие сообщения присылают с целью дальнейшего вымогательства денежных средств. Прошу не реагировать на сообщения и не сообщать мошенникам никаких данных!» – отметил он.