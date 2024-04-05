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Рост погрузки на железной дороге зафиксировали в Иркутской области в 2024 году

Погрузка на железной дороге в Иркутской области за первые 3 месяца 2024 года выросла на 3,7%. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

«В январе-марте 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Иркутской области составила 10,6 млн тонн, что на 3,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении.

За три месяца в регионе грузили каменный уголь, нефть, руду, лес, промышленное сырье, цветные металлы и многое другое. Существеннее всего за указанный период выросла погрузка метизов – в 1,8 раза, химикатов и соды – в 1,2 раза, бумаги – на 24,4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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