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В Иркутске назвали дату запуска муниципального асфальтобетонного завода

Асфальтобетонный завод МУП «Иркутскавтодор» планируют запустить с 15 апреля. За строительный сезон здесь производят порядка 100 тысяч тонн продукции, рассказали в пресс-службе мэрии.

«С середины апреля начнем промышленный выпуск асфальтобетонных смесей и битумных эмульсий. Это позволит увеличить темпы ремонта дорог струйно-инъекционным методом, а также большими картами. Во всех районах города приступим к работам с наступлением стабильных положительных температур», – пояснил руководитель МУП Василий Ефремов.

В настоящее время сформирован запас всех необходимых материалов. Смеси для дорожных ремонтов выпускают на высокотехнологичной автоматизированной установке. Также на заводе имеется специализированная лаборатория, которая оснащена современным оборудованием для проведения испытаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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