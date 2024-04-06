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Дома более чем на 10 улицах в центре Иркутска частично остались без света

Сегодня ночью в 00:01 для устранения технологического нарушения в сети было произведено частичное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска. Подробности рассказали в пресс-службе ИЭСК.

«Под отключение попала часть домов на улицах 6-я Советская, Алексеева, Арсеньева, Верхняя Набережная, Дальневосточная, Коммунистическая, Комсомольская, Партизанская, Пискунова, Пограничный, Сибирская, Сибирский, Советская», – говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по определению и устранению причины нарушения. Специалисты приступили к осмотру воздушной линии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения ­– 15:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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