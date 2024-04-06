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В воскресенье в Иркутской области потеплеет до +18 градусов

Озвучен прогноз погоды на воскресенье в Иркутской области. Согласно данным регионального Гидрометцентра, 7 апреля потеплеет до +18 градусов.

По Приангарью днем ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью составит +2…–3 градуса, в светлое время суток – около +13…+18 градусов. На севере будет прохладнее.

В Иркутске обещают переменную облачность, осадков не предвидится, ветер юго-восточный подует со скоростью 4-9 м/с, температура ночью составит 0…+2 градуса, днем – около +13…+15 градусов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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