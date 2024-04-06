Река Тиман подтопила дома в городе Зиме

Два дома и три огорода оказались в зоне подтопления в городе Зиме на улице Донской. Река Тиман вышла из берегов из-за активного таяния снега. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Четыре человека, проживающие в двух домах, оказавшихся в зоне подтопления, находятся, у родственников. Вода также зашла в огороды трех подворий на улице Восточной. Угроза подтопления жилых домов на вечер сегодняшнего дня отсутствует, в связи с этим эвакуация не проводится», – говорится в сообщении.

Подтопленные дома и огороды находятся в низине поймы Тимана, откачка воды будет проведена после снижения ее уровня в реке. В готовности находится пункт временного размещения.

На момент проведения мониторинга уровень воды в реке снизился на 20-30см – положительная динамика продолжается. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Иркутской области и администрации муниципального образования. Проводятся подворовые обходы для информирования населения.