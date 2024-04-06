78 лучших предпринимателей страны получили премию Сбера «Любимый малый бизнес»

Награды вручались в 7 номинациях.

В Сбере подвели итоги премии для предпринимателей «Любимый малый бизнес». Торжественная церемония награждения прошла в СберУниверситете с участием топ-менеджеров банка и российского бизнеса, которые рассказали о лауреатах премии и дали ценные советы по развитию бизнеса.

Всего на премию поступило порядка 13 тыс. заявок, а её лауреатами стали 78 предпринимателей. Награды вручались в 7 номинациях: «Гостиничное обслуживание», «Сфера красоты», «Ресторанное обслуживание», «Производство», «Розничная торговля», «Молодой предприниматель» и «Инновационный бизнес» для резидентов венчурной платформы SberUnity. В топ-5 городов по числу победителей вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара и Хабаровск.

Лауреаты определялись по таким показателям, как выручка компании за год, доля повторных покупателей за последние полгода, открытая информация о рейтинге предприятия и количестве отзывов о нем в сервисе 2ГИС, а также на основе ряда других факторов.

Победители получили бесплатное обслуживание расчётного счёта на пять лет, беспроцентный эквайринг на год, аккредитив за один рубль на один год и другие призы от банка и компаний-партнёров.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер обслуживает больше половины предпринимателей всей страны. Ваш успех является одной из самых главных наших задач. И, конечно, надо начинать с самых-самых молодых. Почти половина предпринимателей, которые стартуют свой бизнес, моложе 35 лет — это уже, будем считать, молодые. А 15% моложе 25 лет — это уже самые смелые люди, которые буквально закончили высшее образование и бурно нырнули в воды бизнеса, и уже успешно добиваются результатов. Молодые предприниматели станут средними предпринимателями, потом крупными, а потом уже и крупнейшим бизнесом страны через 10, 20, 30 лет, — это огромная задача Сбера».

Запись трансляции торжественной церемонии награждения.