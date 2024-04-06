Названы города-лидеры по развитию рынка пекарен в России

Аналитики фиксируют бум открытия пекарен в стране. В некоторых российских городах рост с начала года составляет 20-40%.

В апреле 2024 года на рынке пекарен, которые работают в 16 крупнейших городах России, работает 12232 точки. Количество предприятий общепита этого формата с января нынешнего года выросло на 9,46% или на 1058 точек, отмечают эксперты компании Filipov Capital, которые проанализировали динамику развития сегмента пекарен в крупнейших городах России за 2024 год.

Москва в апреле 2024 года является лидером по общему количеству пекарен. Так, в российской столице сейчас работает 3294 пекарен. С января 2024 года количество точек выросло на 4,2% или на 133 объекта.

Вторым городом России по общему количеству пекарен в апреле 2024 года является Санкт-Петербург. В Северной столице на данный момент работает 2459 пекарен. При этом количество точек с января выросло на 5,3% или на 125 новых заведений этого формата.

Абсолютным лидером по приросту количества новых пекарен в 2024 году является Краснодар. Здесь количество пекарен достигло отметки в 972 точки. С января число таких заведений в столице Краснодарского края увеличилось на 36,7% или на 261 точку.

Также значительный рост числа пекарен в 2024 году был отмечен в Воронеже и Красноярске. Так, в Воронеже количество пекарен выросло на 24,2% или на 63 точки, достигнув отметки в 323 работающих пекарни, а в Красноярке рост составил 22,2% или на 45 точек, достигнув отметки в 248 точек.

Артём Филипов, директор агентства коммерческой недвижимости Filipov Capital:

— Сегмент пекарен в жилых домах, особенно в новостройках, демонстрирует устойчивый рост и популярность среди потребителей, что обусловлено несколькими ключевыми факторами. Пекарни в шаговой доступности от домов пользуются высоким спросом из-за качества и разнообразия продукции. Ещё одним важным параметром является площадь, которая необходимо для таких заведений — обычно достаточно 50—70 «квадратов», хотя сейчас есть тренд к увеличению площадей, но в целом площади до 70 кв. м. являются оптимальными. Также успешной деятельности пекарен необходимо учитывать ряд специфических требований к инфраструктуре и оборудованию, включая наличие эффективной системы вентиляции, электроснабжения на уровне 30 киловатт. Кроме того, важно обеспечить наличие двух входов: один для посетителей и второй технический, что способствует оптимизации процессов загрузки и выгрузки продукции. Привлекательность пекарен также увеличивается за счёт прямоугольных планировок и наличия витрин, позволяющих потребителям наблюдать за процессом приготовления продукции.