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В Саянске за шесть лет благоустроили более 90 дворов и общественных пространств

В городе Саянске за шесть лет реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили 67 дворовых территорий и 25 общественных пространств, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

<p>Фото пресс-службы правительства Иркутской области</p>

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Например, по проекту в городе был благоустроен парк «Таежные бульвары». В 2020 году он был воплощен в жизнь – на это из федерального бюджета выделили 75 млн рублей, из областного – 16,5 млн рублей, также были привлечены средства местного бюджета и внебюджетные источники финансирования. Общая стоимость работ составила свыше 95 млн рублей.

В парке обустроили аллеи, велодорожки, спортивные площадки, летнюю крытую террасу, стадион, питьевой фонтанчик. Установили лавочки, урны, фонари и световые арки.

Появились качели, детский городок, сухой фонтан, уютные беседки. На территорию провели воду и электричество, разбили клумбы, альпийские горки, газоны. Благоустроили входную группу, разместили на территории ярмарочные павильоны, амфитеатр, выставочные стенды и информационные указатели.

Напомним, по решению президента России Владимира Путина Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды продлен до 2030 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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