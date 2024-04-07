Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 10 миллионов гостей

Международную выставку-форум «Россия» посетил юбилейный, десятимиллионный гость. Им оказался Константин Панфилов с супругой Екатериной из Ярославля. Они получили от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» и Госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Эта неделя для выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала работы. Секрет популярности выставки в том, что ее делает вся Россия. Мы объединились всей страной и показываем, чем гордимся», – отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

В павильоне Иркутской области на выставке «Россия» на ВДНХ ежедневно проходят различные мероприятия. В работе выставки задействованы гиды-экскурсоводы из Иркутской области, которые принимают активное участие в реализации программы «Больше, чем путешествие» Федерального агентства по делам молодежи.