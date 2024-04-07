Иркутянка стала героиней шоу преображений «Рогов в городе»

Стилист, телеведущий, эксперт моды Александр Рогов посетил Иркутск, где преобразил местную жительницу. Подробности были озвучены в новом выпуске шоу «Рогов в городе».

Героиней программы стала фотограф Алена Скоромец. Ей 38 лет, она воспитывает двоих детей, не успевает заниматься собой. Женщина пошла на передачу в надежде, что внешние перемены приведут к внутренним трансформациям.

Она живет в съемной квартире, захламленной вещами. Женщина носит в основном кожаные штаны и толстовки: Александр Рогов раскритиковал ее гардероб и назвал «подростковым», «маргинальным» и «неопрятным». Стилист решил помочь ей измениться и наметить дальнейшие планы на жизнь, которые помогут ее улучшить.

За новыми вещами для иркутянки Рогов пошел в один из крупных в городе ТРЦ «Сильвермолл». Здесь он в ряде бутиков приобрел ей разу несколько образов. Примерка новых нарядов была организована в усадьбе Сукачева, где для этих целей оборудовали пространство. Алене Скоромец подобрали базовые вещи – джинсы, пальто, кофты, обувь, юбки, кожаную куртку, футболки, аксессуары, которые пришлись женщины по душе.

После героиня отправилась со стилистом в салон красоты, где ей оформили брови, нарастили ресницы, сделали новые прическу и макияж. Все это, а также одежду ей подарили. Кроме того, она получила сертификат на курсы массажа – женщина сможет их окончить, освоить новую профессию и изменить свою жизнь.

В мэйковер-шоу известный стилист и телеведущий Александр Рогов отправляется в модное турне. Всего за сутки он преображает героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов и шопинг-центров подбирает девушкам новые образы и показывает, что и в своем городе можно найти стильные вещи и выглядеть прекрасно.