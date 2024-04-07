В Иркутской области пройдет месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий

Месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий пройдет в Иркутской области. Мероприятия состоятся в муниципальных образованиях Приангарья в апреле и мае. Для их организации и контроля проведения сформирован региональный штаб. В его состав вошли представители областных министерств и служб, а также федеральных структур, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Будут созданы муниципальные штабы. Мэрам муниципальных образований рекомендовано провести мероприятия по санитарной очистке территорий, водостоков, ливневой канализации, а также ремонту объектов благоустройства, приведению в надлежащий вид фасадов зданий.

Запланированы ремонты и приведение в надлежащее состояние детских игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм.

К участию в мероприятиях по санитарной очистке территорий будут привлечены жители, трудовые и молодежные коллективы.