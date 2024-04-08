Почему городам нужны мастер-планы?

Ни одна территория не может развиваться без стратегии, которая учитывает историко-культурное наследие, бизнес-потенциал, промышленность и просто потребности людей, заявил в интервью SIA.RU руководитель направления «Региональное развитие» АО «ДОМ.РФ Дмитрий Фирстов, отмечая важность разработки мастер-планов.

– Пока нет концепции, бизнес находится в состоянии неопределённости, не понимает, куда ему двигаться, девелоперы не понимают, как им строить, а власти не понимают, как общаться с федеральным центром. Люди не понимают, а смогут ли они жить в этом городе, и будет ли он отвечать потребностям через 5-10 лет, – подчеркнул эксперт ДОМ.РФ.

Он напомнил, что в конце февраля, выступая с посланием к Федеральному Собранию, президент Владимир Путин предложил сформировать перечень из 200 крупных и малых городов и сел, для которых будут разработаны мастер-планы. Этот инструмент призван помочь в решении ключевых задач: замедлить отток населения, повысить качество среды, диверсифицировать экономику, обозначив для нее новые направления развития. Ожидается, что в текущем году понятие мастер-плана будет закреплено в законодательстве.