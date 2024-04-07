Каждый шестой иркутянин высоко оценивает семейную политику государства

Один из шести иркутян уверен, что проблемам семьи в России уделяется достаточно внимания. Это выяснилось во время опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob участвовали среди экономически активного населения. Результаты есть у SIA.RU.

«17% иркутян высоко оценили эффективность семейной политики государства и считают меры поддержки достаточными. Еще 32% горожан отмечают, что сегодняшняя семейная политика страны эффективнее, чем та, что действовала несколько лет назад. 31% респондентов считают, что государство уделяет мало внимания проблемам семьи», – говорится в сообщении.

Женщины чаще мужчин называли семейную политику страны достаточной и более эффективной, чем та, что была ранее. Количество одобрительных отзывов растет с увеличением возраста опрошенных. Горожане с детьми называли политику более эффективной значительно чаще бездетных.