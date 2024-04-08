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Назван «Лучший ученик года – 2024» в Иркутской области

В Приангарье подвели итоги ХХIV областного конкурса «Лучший ученик года». Победителем стала Алина Шишминцева из средней школы №4 Иркутска, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Алина – старший ребенок из многодетной семьи. Отец Алины принимает участие в специальной военной операции. У девочки разносторонние увлечения и активная жизненная позиция: она играла в КВН, интересуется военной патриоткой, является комиссаром школьного караула и отличником Поста №1, участвует в движении «Волонтеры Победы», а в школе возглавляет первичное отделение «Движения Первых».

«Мне уже доводилось участвовать в больших конкурсах, но все равно волновалась. Впечатления от этих дней только положительные: хорошая организация конкурса, интересные задания, а еще здесь свежий воздух и мы с ребятами все вместе», – поделилась лучшая ученица Иркутской области 2024 года.

Лауреатами конкурса стали ученик девятого класса Первомайской школы Нукутского района Степан Безотечество и десятиклассник из школы №1 Бодайбо Виктор Чистяков. Специальный приз «За волю к победе» получила Доминика Цвентарных из школы №13 им. М. К. Янгеля Нижнеилимского района.

В этом году конкурсные мероприятия были посвящены Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным. В первом этапе конкурсанты писали эссе по теме «Проблемы современной семьи и пути их решения» и представляли свою визитную карточку.

Во второй тур прошли 32 школьника, они демонстрировали мастер-классы и состязались в умении вести дебаты. В финальных испытаниях третьего тура 16 конкурсантов решали ситуационные задачи и вели диалог с министром образования Иркутской области Максимом Парфеновым.

Конкурс проходил с 5 по 7 апреля 2024 года на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Персей», созданного в рамках реализации национального проекта «Образование». Участие в нем приняли 43 школьника из 38 муниципальных образований региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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