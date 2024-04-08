20% иркутян завышают свои зарплатные ожидания во время поиска работы

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, и выяснила, на что они опираются при указании своих зарплатных ожиданий в резюме, а также завышают ли они желаемую сумму.

70% опрошенных соискателей из Иркутской области сообщили, что всегда указывают в своих резюме желаемую заработную плату. Еще 19% отметили, что все зависит от конкретного случая, а 11% вообще никогда не пишут в резюме о предпочтительном доходе. Любопытно, что самая высокая доля тех, кто не указывает зарплату в резюме, наблюдается среди респондентов 18-24 лет – сразу 28%.

Среди тех, кто всегда или в зависимости от должности прописывает зарплату в резюме, 67% объясняют это тем, что не хотят тратить время на предложения, которые не соответствуют их финансовым ожиданиям.

Кроме того, 30% отмечают, что готовы сменить место работы, если уровень доходов вырастет, а 22% – если будут уверены, что заработная плата демонстрирует степень их профессионализма. 21% указывают зарплату в резюме, чтобы проверить, совпадают ли их ожидания с рынком, 11% просто следуют требованиям стандартного шаблона, а 5% таким образом рассчитывают привлечь рекрутера к просмотру резюме.

Среди тех, кто не указывает зарплату, 56% говорят, что хотят вести переговоры о зарплате уже на собеседовании, а 37% будут принимать решение о работе, оценивая не только зарплату, но и льготы компании (ДМС, оплата мобильной связи и т.д.). Помимо этого, 33% боятся, что укажут заниженную зарплату и будут получать сумму меньше рынка, 25% опасаются, что наоборот, укажут завышенную зарплату, и компании не будут рассматривать их резюме. 26% не указывают зарплату, потому что не знают, сколько их навыки и опыт стоят на рынке.

Интересно, что 20% соискателей указывают в резюме завышенную зарплату: у 3% она выше реальных ожиданий на 15%, еще у 13% – на 10%, и еще 4% соискателей завышают ожидания более, чем на 15%. Чаще всех завышать зарплатные ожидания склонны ИТ-специалисты (26%), представители науки и образования (22%) и маркетологи (21%).

Большинство соискателей – 57% – указывают в резюме ту заработную плату, на которую и в самом деле рассчитывают, а 15% ставят сумму ниже. 3% признались, что указывают зарплату по наитию.

При принятии решения на счет размера желаемой заработной платы соискатели чаще всего опираются на анализ рынка (66%) и на собственные потребности (59%). Реже ориентиром становится желание получать зарплату выше, чем на текущем месте работы (41%) и зарплаты ближайшего окружения (30%) И лишь 3% прислушиваются к мнению друзей и родственников.