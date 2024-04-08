Началась регистрация площадок IV Байкальского экологического диктанта

В этот раз мероприятие посвящено Году семьи в России, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Регистрация площадок, где пройдет Байкальский экологический диктант, продлится до 31 апреля включительно по ссылке. После определения мест проведения мероприятия будет опубликован их список. На любую из площадок смогут прийти участники диктанта.

IV Байкальский экологический диктант состоится 15 мая 2024 года в 15:00 по иркутскому времени (10:00 по московскому времени). Принять участие в написании в очном формате и проверить свои знания смогут все желающие, независимо от возраста и гражданства.

Текст диктанта будет содержать информацию об озере Байкал и реке Ангаре, о природной, культурно-исторической и экологической ценности Байкальского региона, его многонациональности и этнографических особенностях. Автором текста вновь станет Анна Масленникова, педагог и известная детская писательница.

Напомним, что по инициативе Иркутского отделения ВООП I Байкальский экологический диктант состоялся в 2021 году, его участниками стали более 2,5 тысяч человек. В 2023 году число участников диктанта превысило 10 тысяч человек – это жители 23 регионов России.