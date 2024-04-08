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Вернуть туристический кэшбэк в Иркутской области предложил исполнительный директор «Байкальской Визы»

По программе, туристы получают вознаграждение за проживание в отелях и использование туристических услуг. Об этом сообщили в Telegram-канале «Байкальской Визы»

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С инициативой к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву обратился исполнительный директор «Байкальской Визы» Константин Бушуев. Он возглавляет Комитет по предпринимательству в сфере торговли, услуг и общественного питания ТПП ВС и представляет интересы бизнеса.

По его мнению, возобновление в Приангарье туристического кэшбэка позволит увеличить турпоток в регион. Сейчас Иркутская область входит в число самых желаемых для посещения мест, но также входит и в число самых дорогих. Туристический кэшбек позволит снизить расходы туристов и повысит доступность отдыха на Байкале.

«Еще одна инициатива – установить механизм компенсации расходов для предприятий гостиничной отрасли, связанных с вывозом ЖБО для объектов, у которых нет центральной канализации. Это серьезная строка расходов для загородных отелей», – говорит Бушуев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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